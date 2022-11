Bladkorf gebruikt als particuliere groendump

3/4 november – Op diverse plaatsen in Voorburg zijn korven geplaatst als verzamelpunten voor gevallen herfstbladeren. In de bladkorf mag bladafval van de gemeentelijke bomen dat in de tuin of op straat ligt. ‘Ander gft-afval mag niet in de bladkorf, dat hoort in gft-containers’, staat in een gemeentelijk bericht. Maar wat ziet een voorbijganger in de bladkorf aan het Oosteinde vlakbij park Vreugd en Rust? Gedumpt vers groen uit de tuin van een bewoner die zijn kans schoon ziet en alles aan groen wat uit zijn tuin komt ook in de korf kiepert. Dat is de bedoeling van de korf niet. Die is nu wel heel snel vol en vraagt bovendien bij het legen een andere behandeling door de mensen van wijkbeheer.