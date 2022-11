VCC’ers omringd door 36.426 toeschouwers

6 november – Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat spelers van Voorburg Cricket Club (VCC) in een stadion met tienduizenden toeschouwers speelden. Vorige week gebeurde het echter opnieuw. De spelers Shariz Ahmad, Logan van Beek en Bas de Leede hadden op hun beurt een magistrale ervaring als teamgenoten van het Nederlands cricketelftal, dat acht wedstrijden op het WK in Australië speelde. De wedstrijd tegen cricketgrootmacht India werd weliswaar verloren, maar was toch een van de hoogtepunten, met 36.426 toeschouwers in het stadion van Sydney en tientallen miljoenen TV-kijkers. Het werd pas echt gek toen Oranje tegen de verwachtingen in topland Zuid-Afrika wist te verslaan. De foto van een spelmoment India-Nederland is van ICC/ Getty Images.

‘Echt heel vet, niet normaal’, laat sterspeler Bas (22) – links – weten vanuit Australië. En zijn 19-jarige teamgenoot Shariz Ahmad appt: ‘Dit is een ervaring die ik nooit ga vergeten’. Daar sluit Logan zich volmondig bij aan. Aanvankelijk leek het erop dat Nederland na drie wedstrijden weer naar huis moest. Nederland won weliswaar van Namibië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), maar tegen het sterke Sri Lanka liet Nederland het afweten. Namibië moest nu – zoals werd verwacht – de VAE verslaan om door te gaan naar de tweede ronde. VAE stuntte echter tegen de Afrikanen, waardoor Nederland alsnog doorstroomde naar de ‘Super 12’. Daar trof Oranje achtereenvolgens de toplanden Bangladesh, India, Pakistan, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

Bas de Leede raakte overigens licht geblesseerd toen hij tegen Pakistan een bal van 148 kilometer per uur tegen zijn helm kreeg. Hij herstelde daarvan op tijd om tegen Zimbabwe het belangrijkste wicket te pakken en de winnende runs te slaan. Daarna resteerde de stunt die de wereldmedia haalde: winst op Zuid-Afrika met 158 runs tegen 145. Niemand had dat voor mogelijk gehouden.