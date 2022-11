Emmastraatcomplex gemeentelijk monument

9 november – Het Emmastraatcomplex is definitief aangewezen als gemeentelijk monument. Het complex is gebouwd in 1921 en bestaat uit de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaustraat. Wethouder erfgoed Bianca Bremer: ‘De aanwijzing als gemeentelijk monument is een erkenning voor het behoud van deze buurt. Het Emmastraatcomplex heeft het karakter van een tuindorp en is uniek in onze gemeente. Met het toekennen van de monumentenstatus kunnen we de aanwezige erfgoedwaarden beschermen en behouden voor de toekomst. De verdere uitwerking van de renovatieplannen vraagt om een goede samenwerking tussen bewoners, WoonInvest en de gemeente’. De wethouder gaat op korte termijn in gesprek met de bewonerscommissie van het Emmastraatcomplex om het besluit verder te bespreken. Binnen 6 weken is het mogelijk hier tegen bezwaar te maken.

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen, de partij die voorop liep en het voor de bewoners opnam, is blij dat het karakteristieke Tuindorp is aangewezen als gemeentelijk monument. ‘Met dit nieuws is de dreigende sloopkogel afgewend’, zegt raadslid Sanja Duijvestijn. ‘Vooraf gaf men ons weinig kans, toen wij samen met de bewoners op de barricaden sprongen in de strijd tegen sloop. Een ‘zwaan kleef aan’ effect volgde. PvdA, de Cuypersstichting, ‘Mooi Voorburg’, Wijkvereniging Oud Voorburg, de Bond Heemschut, historicus Kees van der Leer, Stichting Duurzaam LV, de Woonbond en de BKC bundelden de krachten met dit goede resultaat’.