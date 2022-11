Machinist zonder lieslaarzen houdt het droog

11 november – De tijd dat mannen met hoge lieslaarzen, hark en schop het water ingingen om te baggeren ligt ergens verscholen in de vorige eeuw. Nu heb je daar shovels voor en hoewel we met dergelijke machines inmiddels vertrouwd zijn, kijken mensen toch met aandacht hoe dat dan allemaal werkt. Zoals op de foto in de sloot van Hofwijck aan de kant van Westeinde. Eerst wordt een ponton gelegd om de shovel droog te houden en dat deze makkelijk een weg kan banen langs de oever. En dat in combinatie met het plaatsen van een nieuwe damwand, zo te zien. Een smalle grijper doet de rest. De machinist zonder lieslaarzen stuurt de boel aan en klaar is Kees, hoog en droog. Alleen de voorruit moet af en toe droog gemaakt worden.