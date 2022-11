Meedingen naar beste poster Nederland?

12/13 november – Meer dan 350 leerlingen van zeven basisscholen hebben dit jaar meegedaan aan de Lions International Vredesposterwedstrijd met als thema ‘Leid met je hart’ en werd georganiseerd door Lionsclub Voorburg en Lionsclub Voorburg Prinses Marianne. De twee mooiste posters van elke groep werden geëxposeerd in de bibliotheek en leidde tot een spannende finale op vrijdag 11 november. Het tellen van de stemmen was een nek-aan-nekrace met uiteindelijk Desta Godfried (links) van de Sint Maartensschool als winnaar van de publieksprijs. Na een diepgaande discussie binnen de vakjury werd de poster van Lucille Lobaton van de Driemaster als beste aangewezen. Beide winnaars, kunstenaars in spé, kregen als prijs een goed gevulde tekendoos om hun kunsten verder te ontwikkelen. ‘Hun posters dingen nu mee naar de beste poster in het district en die poster dingt vervolgens mee naar de beste poster van Nederland’, zegt Bob Wesselius van de organisatie. Foto Jaap Stelling.