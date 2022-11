14 november – Hoewel de zwaarste bladval vreemd genoeg nog moet komen – er is nog groen aan de bomen te over – draaien de veegwagens van wijkbeheer hun rondjes door Voorburg. De chauffeur krijgt op zijn dashboard te zien of de wagen vol is. Dan gaat de achterklep open en wordt er geleegd. Klaar voor de volgende ronde om straten zoveel mogelijk bladvrij te maken.