Diaconessenhuis klaar voor herontwikkeling

29 november – De organisatie Reinier de Graaf wil het oude Diaconessenhuis en de omliggende grond in Voorburg-West verkopen voor herontwikkeling. Het biedt de basis van een gebied met een mix van wonen, werken en zorg. Het oude ziekenhuis staat leeg nu Reinier de Graaf zijn zorg levert vanuit het nieuwe Behandelcentrum op het naastgelegen Zorgplein.

De kavelambitie is tot stand gekomen in samenspel tussen gemeente, Reinier de Graaf én omwonenden. Diverse keren kon meegepraat worden over de herontwikkeling. Volgens de gemeente zijn veel goede en bruikbare ideeën op verschillende thema’s aangeleverd zoals woonprogramma, voorzieningen, mobiliteit en parkeren. Hier moet de nieuwe eigenaar zich na aankoop aan houden. Als de gemeenteraad in januari een positief besluit neemt over de kavelambitie kan het verkooptraject van start gaan.