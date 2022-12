Honderd figuren in Napolitaanse kerstgroep

30 november – Van 7 december t/m 8 januari is in Museum Swaensteyn de tentoonstelling Kerst uitgestald te zien. De tentoonstelling bestaat uit de mooiste kerststallen en kerstgroepen uit de collecties van verzamelaars Anita Lankhuijzen, Meindert Marijs en Cees Nijgh, en de verzameling van Swaensteyn. Pronkstuk is een unieke Napolitaanse kerstgroep die uit meer dan 100 figuren bestaat. De door Anita samengestelde groep biedt kijkplezier voor jong en oud. Naast een grote variëteit aan traditionele kerststallen, is ook aandacht voor papieren kerststallen. Deze zogenaamde ‘grafische kerststallen’ waren vroeger een goedkoop alternatief voor kerststallen met beeldjes. Foto Anita Lankhuijzen.