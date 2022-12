Aanmelden Prinses Marianne Concours

4 december – Op zondag 12 februari wordt in Theater Ludens in Voorburg de tweede editie van het Prinses Marianne Concours voor jonge kamermuziekensembles gehouden. ‘Speel je in een kamermuziekensemble, ben je in de leeftijd van 13 tot en met 20 jaar en bestaat het ensemble uit 2 tot maximaal 6 personen, dan ben je van harte uitgenodigd om je aan te melden’, zegt secretaris Frank Rozenberg.

De winnaar van het concours mag optreden tijdens de Huygens Festival Amuse op donderdagavond 13 april in Voorburg en tijdens het Openingsconcert van het Huygens Festival in september. Beide optredens vinden plaats in de Oude Kerk. Inschrijven kan tot 18 januari door een mail te sturen naar secretaris@huygensfestival.nl. De kosten bedragen € 25,00 per ensemble. Het aantal plaatsen is beperkt. Bij overschrijving zal een voorselectie plaatsvinden. De organisatie van het Prinses Marianne Concours is in handen van het Huygens Festival.

De afbeelding is van Prinses Marianne (1810-1883). Zij was de jongste dochter van koning Willem I, hield van kunst en muziek en componeerde onder meer een Parademars. Ook haar dochter Charlotte, haar zoon Albert en haar kleindochter prinses Maria Elisabeth van Saksen-Meiningen hebben muziek gecomponeerd. Prinses Marianne woonde vele jaren in Voorburg waar ze zich geliefd heeft gemaakt door haar royale giften. Afbeelding uit collectie Kees van der Leer. Zie ook de website www.erfgoedprinsesmarianne.nl