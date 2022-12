Scholieren krijgen vuurwerkles in de klas

6 december – Deze maand krijgen meer dan 275 leerlingen les over vuurwerk. Politie, brandweer en handhavers van de gemeente vertellen hoe ze veilig kunnen omgaan met vuurwerk, wat ze beter niet kunnen doen en hoe ze het verschil herkennen tussen legaal en illegaal vuurwerk. Brandweervrouw Hanneke en handhaver Fabienne gaven vanochtend de eerste les aan groep 8 van Kindcentrum Trampoline in Leidschendam. De leerlingen leerden welke regels er gelden voor het afsteken van vuurwerk. Ook werden zij bewust gemaakt van het gevaar van het onveilig afsteken ervan. Aan het eind van de les ontvingen zij allemaal een veiligheidsbril. De laatste les over vuurwerk staat gepland op 19 december. Na die les hebben ruim 275 groep 8-leerlingen op 11 van de 21 basisscholen in de gemeente vuurwerkles gehad. De lessen worden gegeven aan 10- en 11-jarigen (groep 8), omdat dat de gemiddelde leeftijd is waarop kinderen beginnen met het afsteken van vuurwerk. Foto Robin Thoma.