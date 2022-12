Weer 1849 pakken koffie voor voedselbank?

De inzameladressen zijn de Primera’s Damlaan en the Mall, Laan van N.O. 294; Gemakswinkel Rembrandt, Parkweg 280 ; Opticien Kolbe, Julianaplein 16; Tuincentrum Hofwijck, Westeinde 3; Sylvana Senff Mode, Wielemakersslop 3 en in Stompwijk: Boon’s Dagmarkt, Hoefblad 22.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink