9 december – Het is een en al kerst wat de klok slaat. We vrolijken deze koude maand op met bomen en ballen, licht en luister. Zo worden op vrijdag 16 december (Zo laat pas??) rond de klok van 5 de lampjes in de kerstboom bij de Oude Kerk ontstoken door wethouder Astrid van Eekelen met het Charles Dickens Orkest van muziekvereniging Forum Hadriani samen met het swingende dameskoor Koor-ts. Een mooie Voorburgse traditie na het vertrek van Sinterklaas om ook de kersttijd gloedvol in te luiden. Warme chocolademelk en glühwein staan daar klaar.