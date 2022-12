Historisch Voorburg nog zonder kerstboom!

9 december – Voor het eerst in misschien wel 20 jaar wordt de kerstboom bij de Oude Kerk niet direct na Sinterklaas geplaatst en de lichtjes erin ontstoken maar pas een week vóór Kerstmis. Dat is een slechte zaak. Het wordt dus pas vrijdag 16 december. Veel te laat zou je kunnen zeggen waar overal in de regio al kerstbomen met lichtjes staan. Het is een breuk met de traditie. Vooralsnog een raadsel hoe dit kan. Ooit was de kerstboom een initiatief van stichting ‘Mooi Voorburg’. Later werd dat overgenomen door het comité Hranice onder bezielende leiding van Frans van Veen. De winkeliers van de Herenstraat malen er kennelijk niet om. Wat is er hier aan de hand? Wordt vervolgd.