10 december – Wethouder Bianca Bremer kreeg gisteren een Koninklijke onderscheiding voor de 12 jaren als gemeenteraadslid in Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. De onderscheiding werd uitgereikt door (tijdelijk) burgemeester Jules Bijl . De jubilaris is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op 16 juni jl. werd zij geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Foto Robin Thoma.

