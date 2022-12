Biljartje leggen in ’t Anker dankzij Lions

11 december – Lionsclub Voorburg meldt opnieuw een succesvolle actie te hebben georganiseerd met een netto-opbrengst voor het goede doel. Zo kregen de Lions van het bewonersinitiatief Margrietflat een verzoek om hulp bij de inrichting van hun gemeenschappelijke ruimte ‘De Huiskamer’. Recreatiemogelijkheden zijn daar belangrijk voor de veelal alleenstaande bewoners van ’t Anker en de Meerpaal. Een droomwens was een biljart en mede dank zij een sponsor en Biljartfabriek Wilhelmina BV werd het mogelijk een als nieuw opgeknapt biljart met bijbehorende zaken te leveren. Het biljart werd in één ochtend als Sinterklaasverrassing geïnstalleerd. En nu beste heren, een partijtje driebanden svp. Laat de toekijkende dames maar zien hoe je dat, een biljartje leggen.

