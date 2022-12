Kerstconcert Hofwijck met harp en viool

13 december – In Huygens’ Hofwijck worden zondagochtendconcerten gehouden. Het eerste concert is op 18 december en wordt verzorgd door het Caran-duo, bestaande uit harpist Carla Bos en violist Anne-Marie Volten. ‘Zij nemen hun publiek mee op avontuur met muzikale vertellingen, verhalende programmering en veelzijdigheid in muziekgenres’, meldt de organisatie. ‘Tijdens het concert brengen ze de zaal helemaal in de kerstsfeer met werken van o.a. Willem Pijper (Noëls de France), Leo Portnoff (Russische Fantasie), Camille Saint-Saëns (Fantaisie) en Gustav Holst (In the Bleak Midwinter)’. Aanmelden via: secretariaat@huygensmuseum.nl en zie ook Hofwijck.nl/agenda voor verdere informatie.

Carla Bos is sinds 2001 harpist van het Remix Ensemble for Contemporary Music in Porto, Portugal. Verder is ze als freelance harpist werkzaam in binnen- en buitenland. Carla is dol op kamermuziek en vormt, naast Caran, duo’s met cello, sopraan, fluit, harp en orgel. Anne-Marie Volten trad als solist op met de Philharmonia Virtuosen in New York, het St. Petersburg Staat Symfonie Orkest en met verschillende brassbands en harmonieorkesten. Tot 2011 was zij als eerste violist verbonden aan het Nederlands Kamerorkest.