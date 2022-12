Rond de kerstboom bij Oude Kerk

17 december – Daar staat-ie dan weer, de kerstboom bij de Oude Kerk in historisch Voorburg. De ontsteking van de lichtjes gebeurde met een druk op de knop en werd vreugdevol gevolgd door veel mensen die – warm aangekleed – het jaarlijkse evenement niet wilden missen. Muzikanten van Forum Hadriani tekenden met succes voor een sfeervolle omlijsting. Inmiddels is duidelijk geworden dat veel mensen het prima vinden dat het ontsteken van de lichtjes op 16 december plaatsvindt. In voorbije jaren gebeurde dat kort na het vertrek van Sinterklaas, waardoor langere tijd gebruik kon worden gemaakt van de gezellige sfeer in de Herenstraat. Elders in de regio is dat het geval. Deze foto werd gemaakt door Ap de Heus.