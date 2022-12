Voorburgse lopers welkom in Stompwijk

19 december – Voor een enkel keertje even van Voorburg naar stadsdeel Stompwijk. Na 2 jaar pauze gaan de mede-inwoners van deze gemeente er daar weer tegenaan. De in coronatijd gedane trainingsarbeid kan getest worden op het Meerhorst parcours. Er wacht daar in elk geval een gastvrije ontvangst door de vrijwilligers van Stompwijk92 en loopgroep de Trein nu de 37e Meerhorstloop op de agenda staat.

‘Op 8 januari staan de hekken van ons sportcomplex wagenwijd open om de lopers te ontvangen’, meldt de organisatie. En misschien voelen renners uit Voorburg zich ook wel uitgedaagd om naar Stompwijk af te reizen. ‘Doordat er her en der nieuwe fietspaden zijn aan gelegd hebben we de looproute steeds aantrekkelijker kunnen maken’. Die dag begint om 11.30 uur met een jeugdloop over ongeveer 2 km. Vanaf 12.00 uur zijn de ouderen aan de beurt voor de 5,6 km, 10 km lopers en de lange afstandlopers voor 15 km. Nadere informatie en eventueel laatste nieuws is te vinden via : www.stompwijk92/evenementen