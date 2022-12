Nieuwe burgemeester van Christelijke huize

21 december – De gemeenteraad heeft dinsdagavond Martijn Vroom (47) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij is momenteel burgemeester van Krimpen aan de IJssel. In een persbericht van de gemeente staat dat Vroom ‘zich heeft doen kennen als een krachtige, innemende persoonlijkheid. Hij ‘staat’ er. Zijn houding is open en hartelijk’.

Als belangrijk wordt genoemd dat Vroom ruime ervaring heeft als lokaal bestuurder in onze regio en beschikt over een goed netwerk. De voordracht wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, teneinde de kroonbenoeming mogelijk te maken. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is, maar de gemeenteraad gaat ervan uit dat Vroom per 6 maart 2023 als nieuwe burgemeester van Leidschendam-Voorburg zal kunnen aantreden.

Wikipedia meldt: Vroom is getrouwd en heeft twee dochters. Zijn echtgenote is predikant. Zij is sinds oktober 2006 verbonden aan Gouda, eerst aan de gereformeerde wijkgemeente De Bron, later aan de Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk. Daarvoor was zij predikant in Schiedam. Zij studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar zij Vroom heeft leren kennen. In zijn vrije tijd is Martijn Vroom scheidsrechter bij waterpolo. Als voorzitter van de Raad van Toezicht is Vroom verbonden aan International Justice Mission Nederland. Sinds januari 2018 maakt Vroom deel uit van de commissie Fonds Kerk en Wereld van de Protestante Kerk in Nederland.