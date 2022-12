Herdertjes gemaakt van jute lapjes

23 december – We hebben er misschien nog niets van gemerkt maar gisteren hadden we de langste nacht van het jaar. Nu gaan we weer de andere kant op met een ‘snelheid’ van één minuut minder nacht per etmaal, minder donker dus en meer licht als het mee zit. Maar eerst Kerstmis als feest van dat licht dat ons in allerlei vormen het jaar uit begeleidt. Ook voor veel mensen de tijd voor het inrichten van de kerststal. Je hebt ze in tal van maten en kleuren. Maar een ervan springt er dit jaar wel uit voor ons.

Hij is gemaakt door een bewoonster van de Laan van Nieuw Oosteinde. Hanneke is haar naam. (‘Meer hoeft niet…’). Zij kreeg van een bevriend kerkelijk gemeentelid uit het haar en haar man Hans zo geliefde Parijs, een stapeltje jute lapjes met de bedoeling er iets van te maken. Zie hierbij het fraaie resultaat van kunstzinnigheid. Als Voorburg Insite sluiten we ons graag aan bij de hartelijke kerstwens op de kaart die Hanneke er van maakte. Mooi toch.