Gestage groei gezinnen bij voedselbank

De opbrengst van de zojuist afgesloten periode gaat naar de Ronald McDonald Huiskamer Delft. Daar kunnen ouders, broertjes en zusjes en zieke kinderen zich even terugtrekken in een huiselijke omgeving op de kinderafdeling van het Reinier de Graaf Gasthuis. Puck Bontje (rechts) van de Huiskamer kreeg gisteren van mevrouw Knijnenburg een cheque van 1000 euro om extra speelgoed en benodigdheden te kunnen kopen. Foto Ap de Heus.

Deze nijpende situatie is voor Marianne Knijnenburg van het Boekenhuis aan de Franse Kerkstraat aanleiding de opbrengst van de volgende boekenverkoop te reserveren voor de Voedselbank. Dat gebeurt in het komende kwartaal.

30 december – In Voorburg maken circa 250 mensen wekelijks gebruik van de Voedselbank. Dat gebeurt vanuit het uitdeelpunt aan de Van Alphenstraat en enkele kerken. Meer dan veertig vrijwilligers helpen daarbij. Judith Haan van de Voedselbank: ‘We hebben nog altijd te maken met een gestage groei van inwoners die een pakket komen halen. De voorraad enorm snel slinkt. Ook hebben we nog altijd te maken met een aanhoudende groei van het aantal klanten’.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink