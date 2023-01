WoonInvest schakelt huurders Tuindorp uit

4 januari – Geen sloop maar renovatie! Dat was vorig jaar niet alleen de slogan maar ook de slotsom nadat de gemeente het ‘Tuindorp’, het wijkje rond de Oranje Nassaustraat, ondubbelzinnig als monument had bestempeld. Eigenaresse WoonInvest haalde daarmee bakzeil na jarenlange planvorming voor sloop. De woningcorporatie werd echter geconfronteerd met hardnekkig verzet van haar huurders die met succes ten strijde gingen. Dat was een domper voor WoonInvest, maar de woningcorporatie blijkt nu ook jammerlijk een slecht verliezer.

Even voor de Kerst, zo lezen we in het laatste wijkblad van Wijkvereniging Oud Voorburg, ‘heeft WoonInvest de bewoners per brief laten weten de bewonerscommissie niet meer te erkennen’. En ook nog eens de mededeling ‘dat het niet vanzelfsprekend is dat een renovatie van de woningen wordt uitgevoerd. Met andere woorden: de gemeente kan het dak op met die monumentenvoorziening.

Dat belooft nog wat dit jaar. Intussen houden de bewoners contact met wethouder Bianca Bremer die met haar partij (Gemeentebelangen) en samen met o.a. de PvdA de monumentenstatus van het Tuindorp wist te bereiken. Steun werd echter niet verleend door het CDA, die WoonInvest ruimte had gegeven om tegen de wens van huurders Tuindorp plat te gooien en daar nieuwbouw te plegen.