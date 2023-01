Wie krijgt de ArtiBrak Galerieprijs?

6 januari – Op zaterdag 14 januari om 15 uur wordt de jaarlijkse ledententoonstelling van kunstenaarsvereniging ARTIBRAK geopend. Deze vindt voor het laatst plaats in de galerie Herenstraat 44, want in de loop van dit voorjaar verhuist de galerie. Maar liefst 40 kunstenaars laten hun werk daar zien, een bijzonder rijk overzicht van wat de vereniging artistiek te bieden heeft. Tijdens de opening wordt traditiegetrouw de Fonds ArtiBrak Galerieprijs uitgereikt, waarvoor een jury een keuze maakt uit de tentoongestelde werken. ‘Eenieder is van harte uitgenodigd om deze mooie tentoonstelling te komen bekijken’, zegt ArtiBrak.