Gemeente anno 2022 langs de meetlat

9 januari – We gaan de nieuwje week in met wat cijfers over deze gemeente en haar inwoners anno 2022. Twintig aar geleden stond de teller op 74.085 ingezetenen, nu komen we uit op 76.659, een stijging van 3.47 %. De meeste inwoners van Leidschendam-Voorburg zijn tussen de 45 en 65 jaar (20.672), gevolgd door de groep tussen de 25 en 45 jaar (18.390). Het aantal 65+ bedraagt 17.844 en tussen de 0 en 15 jaar staan 12.313 personen in de boeken van bevolkingsadministratie.

Het gemiddelde inkomen van die 74.085 inwoners bedroeg in 2022 33.700 euro en behaalt met dat cijfer de 7e plaats in Zuid Holland. Ter vergelijking, het gemiddelde inkomen van onze buren in Wassenaar bedraagt 46.000 euro en dat in Sliedrecht 26.300 euro. Neem je in Voorburg het gemiddelde inkomen per wijk dan scoren de bewoners van Park Leeuwenbergh het hoogst met 51.800 euro terwijl dat in de Leidschendamse wijk De Heuvel Noord 18.700 euro is.