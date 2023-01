Hofwijck en Swaensteyn samen Huygensmuseum

11 januari – Dit jaar wordt voor het Huygensmuseum een ommezwaai in presentatie met een gevarieerd programma. Er wordt gewerkt aan de grote expositie Met Huygens aan tafel in beide locaties van het museum (zie foto van Charles Groeneveld.) Eind januari begint de overzichtstentoonstelling Een Andere Wereld van de Voorburgse kunstenaar Rik van Iperen in Swaensteyn aan de Herenstraat. Ook komt er meer aandacht voor prinses Marianne en archeologie. In Hofwijck opent in maart een focuspresentatie rondom de bijzondere ontdekking van een voorheen onbekend portret van Constantijn Huygens.

Het nieuwe Huygensmuseum bestaat voortaan uit twee locaties: de 17e-eeuwse buitenplaats Hofwijck en de locatie Swaensteyn. De hoofdthema’s van het Huygensmuseum zijn de drie belangrijkste onderwerpen uit de lokale geschiedenis: Constantijn & Christiaan Huygens, Forum Hadriani en prinses Marianne overwie de presentatie wordt versterkt. Ook komt in de vaste collectie én programmering meer focus te liggen op de Romeinen en archeologie.