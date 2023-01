Hoornburg twee maanden in onderhoud

12 januari – De provincie Zuid-Holland voert vanaf half januari tot en met maart groot onderhoud uit aan de Hoornbrug. De brug is vanaf 6 februari tot en met 17 maart in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Auto’s en fietsers worden omgeleid. Voetgangers kunnen gebruikmaken van de brug. Wanneer de brug voor de werkzaamheden omhoog moet staan, vaart er een pontje in de directe omgeving van de brug. Dit wordt met borden aangegeven.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink