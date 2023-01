Vrolijk duo in Hofwijck; gitaar en mandoline

14 januari – Het Huygensmuseum presenteert een opwekkend zondagochtend programma in Hofwijck. Dat is dus een prettig bericht als we deze zaterdag bijna ten onder gaan aan miserabel winterweer. Morgen (15 januari) verzorgt het mandoline- en gitaar duo Amuse-oreille van 11.00-12.00 uur een vrolijk concert op Hofwijck. Het duo bestaat uit Nelleke Boosman (gitaar, theorbe en octaafgitaar) en Martine Sikkenk (mandoline en barokmandoline).

Al 30 jaar klinkt de muziek van Amuse-oreille in concert- en theaterzalen, kerken, kastelen, musea, stadhuizen én huiskamers door het hele land. Ook op festivals in Nederland, Duitsland en Spanje was het duo te gast. Het programma morgen in Hofwijck staat in het teken van de ‘kleurrijke barok’ met werken van o.a. Antonio Vivaldi, Giovanni Kapsberger en Cristoforo Signorelli. Aanmelden gaat via secretariaat@huygensmuseum.nl. Zie de website Hofwijck.nl/agenda voor verdere informatie.