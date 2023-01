Winnaars sluiten ArtiBrak op oude locatie

16 januari – Afgelopen zaterdag werd onder grote belangstelling de jaarlijkse leden-tentoonstelling van kunstenaarsvereniging ARTIBRAK geopend en tot en met zondag 5 februari duurt. Dat is dan meteen voor de laatste keer in het zo vertrouwde pand aan de Herenstraat 44 want in de loop van dit voorjaar verhuist de galerie naast het witte pandje naast de ingang van Huize Swaensteyn. ArtiBrak moet het daar met aanzienlijk minder ruimte doen. Wat blijft het toch wringen met de kunst in Voorburg, hoor je nogal eens. Betreurenswaardig dat de vereniging er zo bekaaid vanaf komt. De verhuizing is nodig door de nieuwbouw o.a. voor Hoogvliet.

Tijdens de opening werd de Fonds ArtiBrak Galerieprijs uitgereikt, waarvoor een jury een keuze maakte uit de tentoongestelde werken. Op de foto zien we Fonds ArtiBrak (bestuursleden) Maudy Smith en Kees van Weeren met jurylid Yvonne Riphagen. Daarnaast de genomineerden en de winnaar van de Galerieprijs 2023: Arthur Bernard (zwarte trui), in het midden de andere winnaars Frits van Tol en Wim van de Goor (groene trui). Een ‘historisch’ applaus viel hen ten deel.

De foto werd gemaakt door Bob Schouten, die als vrijwilliger en amateurfotograaf verbonden is ArtiBrak. Iemand die overigens net als de door hem gefotografeerde winnaars zelf ook een aantal keren de camera op zich gericht kreeg. En dat zelfs ook op internationaal podia. Daarover meer in een volgende aflevering van VoorburgInsite.