Wapenfeiten in Voorburg, Den Haag en Mexico

17 januari – Zaterdag was hij als vrijwilliger bij ArtiBrak de fotograaf (zie bericht hieronder) om de winnaars te fotograferen, een wapenfeit op zich. Maar vele jaren terug kwam Bob Schoutens zelf prominent in beeld als internationaal zwemmer tot op Olympisch niveau en dat kwam in de boeken als historisch wapenfeit. Van 1966 – 1972 was deze sportman lid van de Nederlandse nationale zwemploeg en won in 1970 een bronzen medaille op de Europese kampioenschappen in Barcelona. Vervolgens sloeg Schoutens toe 1968 en 1972 als lid van de Olympische zwemploeg met als belangrijkste triomf een 6de plaats op 100 meter rugslag in Mexico en werd hij twee keer 9de op de 100 en 200 rugslag in München. Schoutens kwam toen op televisie en zijn oom maakte toen deze zwartwit foto.

Maar er is meer over deze trouwe vrijwilliger in Voorburg te vertellen. Hij zegt: ‘In 1970 begon ik met de studie chemie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1980 werkte ik acht jaar als biochemisch onderzoeker in Rotterdam. Door een economische recessie stapte ik over naar het milieu bij de provincie als vergunningverlener bij de provincie Zuid-Holland en vervolgens tot 2017 bij de Omgevingsdienst Haaglanden’.

En dan nu al langere tijd actief met de fotocamera. Een hobby die in 1963 begon met een rolfilm. Mede door zijn zwemcarrière wilde hij zo veel mogelijk op foto vastleggen. ‘Als fotograaf was ik autodidact’, zegt Schoutens. ‘Al heb ik ook veel geleerd van sportfotografen en las ik boeken over fotografie. Pas in 2006 werd de digitale camera mijn vaste compagnon. Op mijn werk bij de provincie maakte ik foto’s van bijeenkomsten en uitjes en heb ik enkele workshops fotografie gevolgd. In 2009 heb ik met succes een deel van mijn werk tentoongesteld voor “onbekenden” tijdens een “ladies night”. Op mijn kantoor hing een regelmatig variërend expositietje om mijn collega’s te plezieren’. Dat werd opnieuw als wapenfeit gezien. Voor vereniging ArtiBrak is Bob Schoutens een waardevolle kracht.