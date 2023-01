Portretten van 12 vrouwen en hun katten

19 januari – Dat is niet voor de poes, zou je kunnen denken bij de aankondiging van een foto-tentoonstelling over thuisportretten van twaalf vrouwen en hun katten. En dat is het ook niet. We hebben het dan over de maakster ervan, de Voorburgse Suzanne van der Kleij, onafscheidelijk van haar poes Bella. Best een originele tentoonstelling.

Gisteren werd die geopend bij Foto Atelier BW5 aan het Zwartepad 5. Bij die opening, verricht door taalwetenschapper Marjo van Koppen en hoogleraar Taalvariatie aan de Universiteit Utrecht, kwam de communicatie tussen katten en mensen aan de orde. Iets dat voor haar onderwerp van onderzoek is. Zij liet haar licht schijnen op de interactie die blijkt uit de aanwezige portretten.

‘Uitgangspunt voor dit fotoproject is het zachte en warme beeld dat zowel vrouwelijk naakt als katten kunnen oproepen’, zegt organisator Frank Rozenberg. ‘Niet voor niets zijn beide onderwerpen een inspiratiebron geweest voor vele fotografen en schilders. Ook zijn er veel maandkalenders verkocht met portretten van katten en van naakte vrouwen. Waarom dan geen gecombineerde ‘Cats and Girls Calendar ‘.

Susanne van der Kleij studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag maar verruilde die studie voor de opleiding Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Ze is echter blijven fotograferen en deed later nog een studie aan de Fotovakschool in Rotterdam. In haar werk ligt de focus op portretten en personal branding. Ook fotografeert zij graag stedelijke landschappen.