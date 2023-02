Voorburg in de maak als Jazz-stad

2 februari – Meer Jazz laten klinken in Voorburg. Een goed initiatief dat al op zaterdag 11 februari inhoud krijgt met een eerste optreden van het Davide Rasetti Trio in Theater Ludens. En dat onder de noemer van ‘Jazz Voorburg’. Na dit eerste concert zullen nog meer jazz concerten volgen op andere locaties in Voorburg. Het trio brengt in het programma To Go Up vooral nieuwe jazzcomposities met een mooie jazzy sound, gekleurd door Latin-invloeden en progressieve muziek. Deze aanstekelijke jazz kreeg het predikaat Next Generation Jazz.

Het Davide Rasetti Trio bestaat uit Davide Rasetti (piano, saxofoon), Gianluca Calò (basgitaar) en Daan Arets (drums). Davide Rasetti (Italië) is een muzikaal multitalent dat naast piano en saxofoon ook de gitaar, basgitaar en het slagwerk beheerst. Hij componeert eigen jazzcomposities en heeft al een aantal CD’s uitgebracht waaronder zijn eerste CD ’Zelmira’.

Gianluca Calò (Italië) studeerde aan de conservatoria van Modena en Bologna, speelde in diverse bands, toerde door heel Europa en begeleidde en diverse popartiesten. Daan Arets (Nederland) tenslotte studeerde aan het conservatorium van Maastricht, gevolgd door een half jaar studie op Cuba en deed de master Latin Drums aan Codarts Rotterdam. Hij won de jury- en publieksprijs tijdens de Leiden Jazz Award 2018.

Theater Ludens, zaterdag 11 februari, 20.00 uur. Toegang € 15,00. De foto boven is van Davide en gemaakt door Frank Rozenberg.