Wijnactie Lions voor Oekraiense school

5 februari – Met de opbrengst van een wijnactie die Lionsclub Voorburg organiseerde kon de Oekraïense (zaterdag)school Wesselka (regenboog) de helpende hand geboden worden met de aanschaf van benodigdheden. Er was behoefte aan zaken als een printer met toebehoren, powerbanks en een lamineerapparaat. De school die 12 jaar geleden werd opgericht, heeft onderdak in het Corbulo College en in het gebouw aan de Fransstraat 16 en is bedoeld voor kinderen van Oekraïense ouders die in de regio wonen. Er wordt les gegeven in de Oekraïense taal, geschiedenis en cultuur. Andere dagen gaan de leerlingen naar Nederlandse of internationale scholen. Op het hoogtepunt tijdens de oorlog zaten hier circa 200 kinderen op school en nam de behoefte aan leermiddelen toe. Gisteren werden deze benodigdheden overhandigd door een Lions-wijnteam aan schooldirecteur Alexandra Faryma. De foto is gemaakt door Lionslid Jaap Stelling.