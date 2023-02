Draagvlak verbouwing school De Vijverhof

‘Het is en blijft een uitdaging om een passend vernieuwbouw concept te maken met respect voor het monumentale gebouw. Ook de realisatie van een gymzaal vormde een heuse uitdaging. Maar al met al, het vernieuwde complex is er nog niet. Alles moet nog worden doorgerekend en dan zal blijken wat mogelijk is’, aldus GBLV.

‘De omwonenden wisten de fractie te vinden en schriftelijke vragen om het participatieproces in goede banen te leiden werden reeds begin 2022 door onze fractie gesteld’, zegt raadslid Freek Steutel in een persbericht over de basisschool.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink