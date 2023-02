900.000 euro ligt klaar voor energiehulp

8 februari – De gemeente komt verenigingen, organisaties en ondernemers tegemoet die door de hoge energiekosten in de problemen komen. Voor deze partijen is 900.000 euro subsidie beschikbaar om energiebesparende maatregelen te nemen. De tegemoetkoming is voor (sport)verenigingen en maatschappelijke of culturele organisaties die door de hoge energieprijzen anders hun deuren moeten sluiten. Hoeveel geld aangevraagd kan worden, is afhankelijk van de drempelprijs voor gas en elektriciteit en het energieverbruik.

De tegemoetkoming is met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf 12 oktober 2022. Daarnaast kunnen ondernemers, maatschappelijke- en culturele organisaties en (sport)verenigingen vergoeding aanvragen voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen, zoals radiatorfolie, tochtstrippen en ledverlichting. Per aanvraag wordt maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 500 vergoed. Aanvragen kan via de website van de gemeente: www.lv.nl/subsidieenergiekosten.