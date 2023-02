Podcast over waarom Huygenstunnel

11 februari – Op de foto een blik op het kolossale blok stationsbeton dat historisch Voorburg splijt en hopelijk zijn langste tijd gehad heeft. Welke interessante mogelijkheden dienen zich aan om met de komst van de Huygenstunnel ruimte te creëren voor verstedelijking en tegelijk een impuls te geven aan een verbetering van de bereikbaarheid en vergroening van de omgeving tussen het westen en oosten van Voorburg.

Geef daartoe het woord aan Suzanne van der Kleij podcastmaker bij Stadmussen. Zij maakt een serie van 6 podcasts met als titel “de ruimte van Huygens”. De eerste aflevering in de serie gaat over Het hoe en waarom van de Huygenstunnel. In de overige afleveringen komen andere mensen aan het woord die een blik werpen op tunnelprojecten die zij hebben gedaan en en wat dat betekent voor een initiatief zoals de Huygenstunnel. Meer informatie via secretaris@huygenstunnel.nl

De eerste podcast duurt ongeveer 30 minuten en is op Spotify [https://open.spotify.com/episode/3BxALgcK04OHL8AInoPkHR?si=bo2jmfJ9RFS8OY-6rnIKig&nd=1] te beluisteren.