‘Een stem van hoop in donkere dagen’

13 februari – Zo aan het prille begin van de nieuwe week worden we attent gemaakt op de zevende dag ervan, zondag 19 februari. Dan zingt Capella Musica Aeterna werken van Josquin des Prez, Schütz en Byrd in de Oude Kerk (19.00 uur). ‘In deze prachtige muziek klinkt een stem van hoop in donkere tijden’, zegt de organisatie. ‘Daarmee raakt zij ook aan ons verlangen naar een betere wereld’. Capella Musica Aeterna is een vaste gast in de vespers. Zij brengt oude muziek op een hoog niveau tot leven. De muzikale leiding is in handen van Hans Houtman, cantor-organist van de Oude Kerk met als voorganger ds. H. van Laren (Delft). Foto Ilse Maas.