Hoog niveau Prinses Marianne Concours

Het concours is bedoeld voor klassieke jeugdensembles (13-20 jaar) en is één van de activiteiten van het Huygens Festival dat veel organiseert voor jonge musici, het samen muziek maken wil stimuleren en hen daarvoor een podium wil bieden. De jury bestaande uit Blishta Hoopman , Andor Horváth en Roos Hoogakkers stond voor een moeilijke keuze gelet op het hoge niveau van de deelnemers.

14 februari – De winnaars van het tweede Prinses Marianne Concours zijn pianisten Job Honée en Ido Andeweg die op sprankelende wijze de Sonate in C voor piano voor vier handen, KV 521 eerste deel Allegro van Mozart speelden. Als winnaars zullen zij dit jaar spelen tijdens het openingsconcert van het Huygens Festival 2023 (4de weekend van september).

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink