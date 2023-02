Expositie oorlogsheld George Maduro

Over deze heldendaad en het verdere leven van George Maduro heeft de gemeente samen met Stichting de Cultuur Kameleon en zorginstelling Middin de expositie georganiseerd. De foto’s zijn van Dorrepaal en familiecollectie George Maduro. Meer info via www.georgemaduro.com

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, op 10 mei 1940, veroverde George Maduro met zijn peloton het door de Duitsers bezette Buitengoed Dorrepaal vlakbij vliegveld Ypenburg. Dit is een van de factoren die bepalend is waarom de toenmalige regering en de Koninklijke familie de tijd kregen om te vluchten naar Engeland.

15 februari – Op Buitengoed Dorrepaal (Westvlietweg) is vanaf 24 februari tot 10 mei de expositie ‘George Maduro oorlogsheld van Curaçao’ te bezoeken. Een dag eerder wordt deze geopend door Gouverneur van Curaçao Lucille George-Wout en de commissaris van de Koning in ZH Jaap Smit in het bijzijn van burgemeester Jules Bijl en burgemeester Mees van Madurodam.

