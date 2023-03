Carillon en kerkklokken bij een jaar oorlog

Tussen het carillon in de Oude Kerk en Rotary bestaat een bijzondere band. In 2005 schonken de Voorburgse Rotaryclubs een extra basklok aan het carillion, ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding en 100 jaar Rotary wereldwijd.

24 februari – Meeleven met de Oekraïense vluchtelingen, juist vandaag, precies een jaar na de inval van Russische militairen. Stadsbeiaardier Gerda Peters en leden van Rotary Voorburg bedachten het plan om vanavond in de Oude Kerk van 19.30 tot 20.00 uur haar het carillon te laten bespelen met muziek die past in thema’s als solidariteit, compassie en vrede. Vervolgens worden de kerkklokken geluid om de slachtoffers van deze oorlog te gedenken.

