Een ‘ommetje’ stadsnatuur als noodklok

Om te laten zien waar de natuur aangetast wordt door de plannen voor de snelle tramverbinding (HOV) naar Delft en Voorburg werd onderweg stilgestaan tegenover de verlengde Melkwegstraat. Op deze plek (zie foto) komt een 75 meter lange tramhalte. Flink wat bomen leggen daarvoor het loodje. De ecologische verbindingszone, loopt vanaf de Broeksloot in Voorburg (zie foto met krokussen) tot Schakenbosch (Leidschendam), langs de historische Achterweg. Helaas blijkt opnieuw dat bij elk bouwplan, en nu ook voor het OV, in de gemeentes Den Haag en Leidschendam-Voorburg groen moet wijken voor steen.

25 februari – Grote belangstelling voor een wandeling (AVN) met een natuurgids in het gebied Binckhorstlaan-Maanweg-Huygenstraverse. Met dit ‘ommetje’ stadsnatuur werd tevens de noodklok geluid. De deelnemers verzamelden op de stoep van de scouting RMWG aan de Binckhorstlaan, en liepen via de beschermde ecologische verbindingszone Broeksloot (langs de Maanweg) naar de Huygenstraverse in Voorburg.

