Tiende keer actie ‘Iedereen een bakkie’

26 februari – Op deze foto een groepje dames en heren van de locale Lions Club Prinses Marianne en Lions Club Voorburg, samen met ‘voedselbankiers’, achter de jaarlijkse december-actie om zoveel mogelijk Douwe Egberts (D-E) waardepunten te verzamelen. Dat gebeurt al sinds 2012. Al die punten verzilveren zij dan tegen pakken koffie met dit jubileumjaar een score van 1816 pakken. Inmiddels zijn die aan de mensen van de Voedselbank overgedragen om onder de bezoekers uit te delen.

Het initiatief van de verzamelpunten werd tien jaar geleden in Voorburg genomen door Lions en rolde zich – mede door veel publiciteit – in het hele land uit. In 2022 zamelden 160 Lionsclubs en 60 Voedselbanken in het hele land een recordaantal van 132.000.000 waardepunten in. Dit grote aantal leverde 210.000 pakken koffie op. De Voorburgse Voedselbank en Lionsclubs danken iedereen die hebben bijgedragen aan het succes. In december vindt de nieuwe inzameling plaats met als motto: ‘Iedereen een bakkie’.