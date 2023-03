‘Bouw villa’s Vlietland ten koste natuur’

‘De plannen voor een park met recreatievilla’s in Vlietland Noord hebben terecht veel stof doen opwaaien’, zegt Natalie van Weers , fractievoorzitter van GroenLinks in Leidschendam-Voorburg . ‘Het bestemmingsplan gaat ten koste van natuur, water en van de recreatiemogelijkheden van de inwoners van onze regio, die er graag komen’.

