Opening nieuw onderkomen ArtiBrak

28 februari – In aanwezigheid van zeven kunstenaars opent de nieuwe galerie van ArtiBrak op 11 maart (15.30 uur) haar deuren aan de Herenstraat 76 in ’t Swaentje, naast Huize Swaensteyn. Onder de naam Galerie BRAK was de vereniging vanaf 1988 daar ook al gehuisvest, totdat ze in 2006 verhuisde naar Herenstraat 44. ArtiBrak is dus terug in dit historische onderkomen, zij het gedwongen en met minder expositieruimte, maar de betrokkenen gaan met goede moed verder.

Op deze eerste tentoonstelling is zeer divers werk te zien: keramiek van Willy Hampel en beschilderd glas van Hak Stam; Arnold Hoogendoorn maakt ‘fotosculpturen’ en Jaap Paauwe schildert met acryl op gobelinstof; ook Wim van de Goor schildert met acryl, maar dan puur abstract, terwijl de met olieverf geschilderde ‘abstracte landschappen’ van Philip Vencken nog wel als zodanig zijn te herkennen. Winnifred Bastian toont bekende gebouwen uit Voorburg op haar olieverfschilderijen, zoals de Oude Kerk.

Voor de opening van de nieuwe huisvesting (door wethouder Marcel Belt) hebben 45 leden van ArtiBrak een klein kunstwerk van 20×20 cm gemaakt dat tot één groot gezamenlijk kunstwerk is samengevoegd. Ook dat wordt daar getoond. Iedereen is welkom.