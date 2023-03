Koffie en taart voor nieuwe burgemeester?

1 maart – Invalburgemeester Jules Bijl neemt afscheid en maandag wordt Martijn Vroom geïnstalleerd als de nieuw benoemde eerste burger. Er is veel gebeurd in de korte periode van Bijl en dat betekende vaak druk druk druk. Niettemin slaagde hij erin zijn interim tijd goed te vervullen, is wat wij in de wandelgang beluisteren. We beluisteren echter ook dat nog een piepklein taakje voor Bijl is blijven liggen: het persoonlijk feliciteren van een 60-jarig bruidspaar (naam bij redactie bekend).

Het jubilerende echtpaar kreeg van koning Willem-Alexander een hartelijke brief op de dag van het huwelijk. Heel attent. Uit de Provincie Zuid Holland kwamen ook vele huldeblijken door de lange tijd dat de bruid daar werkzaam is geweest. De gemeente stuurde een bos bloemen, maar normaal gesproken wordt die door de burgemeester overhandigd. Dat ‘plechtige’ moment zat er voor hem door drukte echter niet in, meldde een ambtenaar.

Nu vergaat de wereld hierdoor gelukkig allerminst en zijn we inmiddels overgegaan tot de orde van de dag, maar het blijft een beetje hangen dat het gouden bruidspaar op hun huwelijksdag op de gemeentelijke traditie van burgemeestersbezoek gerekend. De koffie met taart van Klink stond zelfs al klaar, maar de voordeurbel aan de Laan van Nieuw Oosteinde bleef stil. Misschien als vriendelijk goedmakertje een eerste taak voor de nieuwe burgemeester Vroom met zeker een foto in de krant. Dan sluiten de gemeente en het gouden echtpaar dat hoofdstuk sportief en minzaam af.