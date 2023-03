6 maart – Ambtenaren zijn in opperste staat van paraatheid om de komst van de nieuwe burgemeester zo goed mogelijk voor te bereiden. Vanavond is het zover. Tijdens een bijzondere raadsvergadering wordt hij geinstalleerd, Martijn Willem Vroom. Daarna krijgen maximaal 200 personen tijdens een receptie (Leidschendam) de gelegenheid hem de hand te schudden. Als we goed geteld hebben, sinds de plaatselijke ambtsperiode 1615-1811, is Martijn Willem Vroom de 25ste burgemeester van Voorburg. Dat telt zeker mee in statistiek en geschiedenis.

In het kort maken we nader kennis met de nieuwe burgemeester van Leidschendam-Voorburg. De hiervoor gebruikte informatie (fragmenten) lazen we o.a. op Wikipedia, Radio Rijnmond en andere openbare bronnen.

RECHTGEAARD GEREFORMEERD

Vroom is geboren in Amsterdam op 25 januari 1975, hij is lid van het CDA en van protestantse huize (‘rechtgeaard gereformeerd’), studeerde aan de VU theologie en filosofie en christelijke politieke filosofie aan het Institute for Christian Studies in Toronto. Sinds 2002 bekleedde hij politieke functies als raadslid in Schiedam, als wethouder in Noordwijk en Waddinxveen om na 8 jaar het burgemeesterambt van Krimpen aan den IJssel te verruilen voor dat van Leidschendam-Voorburg.

PARTIJVOORZITTER CDA

Vroom werkte als medewerker bij de Tweede Kamerfractie van het CDA als persoonlijk medewerker van Mary Visser-van Doorn. Hij was twee jaar lobbyadviseur bij Bureau Public Matters in Den Haag. In 2014 steunde Vroom als wethouder in Waddinxveen publiekelijk een CDA-raadslid en partijgenoot die in opspraak was geraakt i.v.m. belangenverstrengeling. Het betrokken raadslid stapte op. Vroom stelde zich verkiesbaar als partijvoorzitter van het CDA maar viel in de eerste ronde af.

SCHEIDSRECHTER WATERPOLO

De nieuwe burgemeester is getrouwd, zijn vrouw in predikant, en heeft twee dochters. Het echtpaar heeft elkaar tijdens de studietijd in Amstertdam leren kennen. In zijn vrije tijd is Vroom – naast tal van andere verplichtingen – scheidsrechter bij het waterpolo. Sinds 2018 maakt hij deel uit van de commissie Fonds Kerk en Wereld van de Protestantse Kerk in Nederland. Vroom was lange tijd als bestuurder betrokken bij de professionalisering van lokale omroepen.

TERUGDUWEN BAUDET

Bij landelijke omroepen kwam hij in 2019 zelf stevig in het nieuws toen Vroom bekend maakte geen spijt te hebben gehad van een omstreden Facebookbericht over Thierry Baudet. Vroom postte foto’s van boeken over nazi’s en fascisme als reactie op de speech van Baudet. De bewuste post is inmiddels verwijderd. Vroom zei in een interview dat je wel eens een keer mag terugduwen. Het was niet de eerste keer dat Vrooms gedrag via sociale media onder de aandacht kwam. Eerder vergeleek hij op Twitter PSC’er Luuk de Jong met de huilende clown Bassie.