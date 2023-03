‘Snel alle verhalen in gemeente horen’

Namens de regionale burgemeesters zei Marja van Bijsterveldt (burgemeester van Delft), dat Leidschendam-Voorburg boft met Vroom, die zij ‘een eerlijk, positief en open persoon’ noemde en ergens voor staat. In zijn installatierede zei Vroom gaf dat hij veel zin heeft om de veelkleurigheid en grote diversiteit aan mensen, organisaties en ondernemers in de gemeente te leren kennen ‘door zo snel mogelijk de vele verhalen van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg te horen’. (Foto Michiel Groen)

