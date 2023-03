Kans voor lokale popmuzikanten

8 maart – Het poppodium van Theater Ludens en de Muziekschool Voorburg is opgezet om lokale popmusici de kans te geven te spelen voor publiek. Dit levert telkens weer geweldige optredens op van getalenteerde popmuzikanten en bands. Op zaterdag 15 april is de finale van de Battle of the Bands. Dan wordt bekend wie de POPprijs Voorburg wint. De voorronde vindt plaats op zondag 19 maart om 15.00 uur. Twaalf bands, afkomstig van verschillende scholen uit Leidschendam en Voorburg zullen strijden voor een plek in de finale. Kaarten voor de voorronde en de finale zijn te bestellen via www.theaterludens.nl.