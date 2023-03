Super telescoop Vogelplas Starrevaart

11/12 maart – Kijken naar vijftien magistrale vogels. Dat kan sinds vrijdag toen aan de Vogelplas Starrevaart in Leidschendam een nieuw uitkijkpunt werd geopend. Kenners zijn lyrisch over de inrichting ervan en hopen op de komst van veel publiek om er gebruik van te maken. En dan die bijbehorende super telescoop waarmee vijftien vogelsoorten te spotten zijn die daar het hele jaar door verblijven. Het uitkijkpunt is mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, om de natuur te beleven zonder te verstoren.

