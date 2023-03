‘ArtiBrak de nieuwe culturele hotspot’

12 maart – Onder grote belangstelling is zaterdag de nieuwe vestiging van Kunstenaarsvereniging ArtiBrak geopend. Tot voor kort was de galerie gevestigd in Herenstraat 44, maar vanaf nu wordt er geëxposeerd in ‘t Swaentje, Herenstraat 76, een 17e-eeuws pand. Wethouder Marcel Belt noemde het de nieuwe culturele ‘hotspot’ in het oude centrum. Hij prees de grote diversiteit van de kunstenaars van ArtiBrak, zoals die onder andere blijkt uit het gezamenlijke kunstwerk dat de leden hebben gemaakt voor die opening: bijna 50 leden leverden daarvoor allemaal een kunstwerkje van 20 x 20 cm. in. Naast dit gezamenlijke kunstwerk is er werk te bewonderen van Winnifred Bastian, Wim van de Goor, Philip Vencken en Jaap Paauwe, keramiek van Willy Hampel, glaswerk van Hak Stam en fotografisch werk van Arnold Hoogendorp. Zie ook www.artibrak.nl