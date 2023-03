Bouw Huygenstunnel ‘alvast begonnen’

14 maart – Als het aan de mensen op de foto ligt, wordt morgen al begonnen met de bouw van de Huygenstunnel om het rumoerige treinverkeer rond station Voorburg zo snel mogelijk ongedaan te maken. Over tien tot vijftien jaar zou dat best wel eens realiteit kunnen zijn. Er is echter nog een lange weg te gaan en zal stapje voor stapje gehandeld moeten worden. En zo’n stapje werd gisteren gezet. Om de Provinciale Staten van Zuid-Holland in deze verkiezingstijd te inspireren voegde de Initiatiefgroep Huygenstunnel (IGH) de daad bij het woord.

Symbolisch zette een elf man sterk bouwteam de eerste spade de grond in voor de realisatie van de Huygenstunnel. Precies een jaar geleden begon dit hartgrondige streven met de lancering van de Initiatiefgroep. Daar werd door omwonenden en locale politici positief op gereageerd. Dat gaf de strijdbare burger moed. Gisteren werd als locatie Spoorlaan 1 gekozen, bij het talud van de A12 en de T-kruising met de Westvlietweg, om het initiatief in de aandacht te houden. Het motto was zoiets als ‘we beginnen alvast’. (Ap de Heus maakte deze op zich best historische foto). Wie er van links naar rechts precies op de foto staat is ons vooralsnog niet bekend.